Atalanta-Napoli 3-1, pagelle / Lozano è l’unico che riesce a sopravvivere ai disastri gattusiani (Di giovedì 11 febbraio 2021) OSPINA. Il suo paesano Zapatone lo rende martire hic et nunc, come già domenica Pandev. E Pessina poi ci mette due pezzi da novanta. Tre pappine e un altro paio evitate. Almeno lui la pagnotta se l’è guadagnata in questa orrida ma prevedibile nottata – 6 I compagni non difendono e lui è costretto a fare gli straordinari. Forse avrebbe potuto fare meglio sul gol di Zapata, ma è grazie a lui se la partita non è finita 6 a 1 – 6,5 DI LORENZO. La difesa celebra il suo funerale in terra orobica. Essi furono siccome immobili. A partire da Di Lorenzo, ormai ex guerriero completamente spremuto e stremato – 4,5 Gosens lo mette in difficoltà in più di un’occasione, poi Pessina appone sul nostro Giovanni il definitivo timbro: umiliato. Ciò nonostante, mi è parso il migliore dei quattro del reparto – 5 RRAHMANI. Mesi di latitanza e poi gli tocca buttarsi nel mischione e prendere mazzate su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) OSPINA. Il suo paesano Zapatone lo rende martire hic et nunc, come già domenica Pandev. E Pessina poi ci mette due pezzi da novanta. Tre pappine e un altro paio evitate. Almeno lui la pagnotta se l’è guadagnata in questa orrida ma prevedibile nottata – 6 I compagni non difendono e lui è costretto a fare gli straordinari. Forse avrebbe potuto fare meglio sul gol di Zapata, ma è grazie a lui se la partita non è finita 6 a 1 – 6,5 DI LORENZO. La difesa celebra il suo funerale in terra orobica. Essi furono siccome immobili. A partire da Di Lorenzo, ormai ex guerriero completamente spremuto e stremato – 4,5 Gosens lo mette in difficoltà in più di un’occasione, poi Pessina appone sul nostro Giovanni il definitivo timbro: umiliato. Ciò nonostante, mi è parso il migliore dei quattro del reparto – 5 RRAHMANI. Mesi di latitanza e poi gli tocca buttarsi nel mischione e prendere mazzate su ...

Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - sechesi : 90 minuti di andata 45 minuti di ritorno Palloni toccati dal Napoli nell'area di rigore dell'Atalanta: 6. #AtalantaNapoli - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio Atalanta batte Napoli 3-1 nella semifinale di ritorno della #CoppaItalia In finale i bergamaschi affronteranno l… - napolista : Atalanta-Napoli 3-1, pagelle / Lozano è l’unico che riesce a sopravvivere ai disastri gattusiani Mister Veleno, an… -