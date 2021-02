Ansia per Valerio Massimo Manfredi: lo scrittore è in coma da intossicazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mondo della cultura in Ansia per Valerio Massimo Manfredi. Lo scrittore e storico tra i più noti a livello internazionale è stato ricoverato prima all’Ospedale San Camillo di Roma, poi trasferito a Grosseto in gravi condizioni. E’ infatti in uno stato di coma provocato da un’intossicazione e secondo gli inquirenti ha respirato forti quantità di monossido di carbonio probabilmente fuoriuscito da una caldaia. Nel suo appartamento si trovava la studiosa Antonella Prenner, che insegna all’Università di Napoli e che si trova in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mondo della cultura inper. Loe storico tra i più noti a livello internazionale è stato ricoverato prima all’Ospedale San Camillo di Roma, poi trasferito a Grosseto in gravi condizioni. E’ infatti in uno stato diprovocato da un’e secondo gli inquirenti ha respirato forti quantità di monossido di carbonio probabilmente fuoriuscito da una caldaia. Nel suo appartamento si trovava la studiosa Antonella Prenner, che insegna all’Università di Napoli e che si trova in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I. SportFace.

