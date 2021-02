Al via le vaccinazioni Astrazeneca per i medici under 55 nel Lazio, ma alcuni rifiutano: “Vogliamo Pfizer o Moderna” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle ultime ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, hanno concluso la distribuzione delle dosi del vaccino anti-Covid di Astrazeneca nelle diverse Regioni italiane, che potranno dare il via alle somministrazioni di questo vaccino per gli under 55. Oggi, giovedì 11 febbraio, la somministrazione del vaccino Astrazeneca è iniziata nel Lazio, presso l’hub di Fiumicino allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto. Le vaccinazioni coinvolgono medici liberi professionisti e altri professionisti sanitari al di sotto dei 55 anni d’età. Nella prima giornata si stima la somministrazione di 400 dosi di Astrazeneca, gestita dalla Croce Rossa Italiana attraverso il suo personale sanitario. Caos a Roma, 700 medici vaccinati e ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle ultime ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, hanno concluso la distribuzione delle dosi del vaccino anti-Covid dinelle diverse Regioni italiane, che potranno dare il via alle somministrazioni di questo vaccino per gli55. Oggi, giovedì 11 febbraio, la somministrazione del vaccinoè iniziata nel, presso l’hub di Fiumicino allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto. Lecoinvolgonoliberi professionisti e altri professionisti sanitari al di sotto dei 55 anni d’età. Nella prima giornata si stima la somministrazione di 400 dosi di, gestita dalla Croce Rossa Italiana attraverso il suo personale sanitario. Caos a Roma, 700vaccinati e ...

