Viaggio nella sede del più grande studio mondiale sui cambiamenti climatici (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Su un altopiano a più di 3mila metri di altitudine dove le temperature, incoraggiate da vento forte, possono spingersi sotto i -80°, dove il clima, paragonabile a quello del deserto del Sahara, offre aria secca e piovosità quasi nulla e dove la concentrazione di ossigeno è ridotta del 30% si innalza la base scientifica italo-francese Concordia. Siamo in Antartide orientale. «Il mix delle condizioni climatiche e morfologiche rendono questo luogo unico in tutto il pianeta – spiega a Linkiesta Rocco Ascione, station leader della base – Qui l’Agenzia Spaziale Europea svolge in inverno studi sul personale operativo perché le condizioni ambientali, soprattutto durante la notte polare, sono molto simili a quelle che gli astronauti sperimentano sulla stazione spaziale internazionale». Un ambiente, quello che circonda Concordia, inospitale persino per i batteri ma perfetto per condurre ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Su un altopiano a più di 3mila metri di altitudine dove le temperature, incoraggiate da vento forte, possono spingersi sotto i -80°, dove il clima, paragonabile a quello del deserto del Sahara, offre aria secca e piovosità quasi nulla e dove la concentrazione di ossigeno è ridotta del 30% si innalza la base scientifica italo-francese Concordia. Siamo in Antartide orientale. «Il mix delle condizioni climatiche e morfologiche rendono questo luogo unico in tutto il pianeta – spiega a Linkiesta Rocco Ascione, station leader della base – Qui l’Agenzia Spaziale Europea svolge in inverno studi sul personale operativo perché le condizioni ambientali, soprattutto durante la notte polare, sono molto simili a quelle che gli astronauti sperimentano sulla stazione spaziale internazionale». Un ambiente, quello che circonda Concordia, inospitale persino per i batteri ma perfetto per condurre ...

ItalianAirForce : #GiubileoLauretano La Sacra Effige della #MadonnadiLoreto è ritornata in Puglia, per continuare il suo viaggio iti… - fanpage : Più di venti anni di sprechi e ritardi, oltre un miliardo di euro gestito nella peggiore maniera possibile. Da Nord… - matteosalvinimi : ...Federico Tonin, un giovane papà, al suo primo viaggio. Morti mentre facevano del bene. Un pensiero e, per chi cr… - mgiovi_MaiSolo : Fu questo l'inizio del tuo viaggio bellissimo verso Sanremo 2016, anno di #Odiolefavole che ti fece salire sul podi… - anto_sacchetti : Viaggio nella Persosfera -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nella La sonda Hope degli Emirati Arabi è entrata in orbita intorno a Marte

...ha commentato "l'ingresso della sonda Hope nell'orbita di Marte è un risultato significativo nella ... Dopo un viaggio di milioni di chilometri, Hope ha dovuto rallentare. Accendendo i suoi sei razzi per ...

Sky e Now TV: le novità dal 21 al 27 febbraio

... un' adolescente ribelle , parte per un viaggio solitario alla ricerca delle proprie radici. Si ritrova così in un mondo del tutto nuovo in cui finirà per gareggiare in auto nella corsa che cambierà ...

Una famiglia in viaggio nella Route 66 Vegani in Viaggio Peculato alla Geofor, condannato Marconcini

Dieci mesi e dieci giorni di reclusione per l’utilizzo dell’auto aziendale: l’amarezza e lo sfogo dopo la sentenza dell’ex sindaco ...

Piccolo viaggio psicoanalitico nelle violenze relazionali

Un piccolo libro di Nicolò Terminio, psicoanalista e docente torinese, illustra in sole 128 pagine l'apporto che la psicoanalisi può dare alle relazioni personali e sociali. Il titolo è Educare alla r ...

...ha commentato "l'ingresso della sonda Hope nell'orbita di Marte è un risultato significativo... Dopo undi milioni di chilometri, Hope ha dovuto rallentare. Accendendo i suoi sei razzi per ...... un' adolescente ribelle , parte per unsolitario alla ricerca delle proprie radici. Si ritrova così in un mondo del tutto nuovo in cui finirà per gareggiare in autocorsa che cambierà ...Dieci mesi e dieci giorni di reclusione per l’utilizzo dell’auto aziendale: l’amarezza e lo sfogo dopo la sentenza dell’ex sindaco ...Un piccolo libro di Nicolò Terminio, psicoanalista e docente torinese, illustra in sole 128 pagine l'apporto che la psicoanalisi può dare alle relazioni personali e sociali. Il titolo è Educare alla r ...