Viaggio di nozze on the road: ecco le mete ideali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Se voi e la vostra metà non siete tipi da viaggi di nozze fatti di lunghe ore sdraiati al sole ascoltando il rumore del mare vi consigliamo di rivolgervi ad un’agenzia di viaggi come la Travel Design a Roma che organizzerà per voi un bel Viaggio on the road in totale libertà. Vediamo quali sono le mete ideali per questo tipo di luna di miele. Stati Uniti d’America La prima meta on the road che vi consigliamo sono gli Stati Uniti d’America. Che con un territorio così vasto lasciano ampia scelta alle mete. Il tour per eccellenza è rappresentato dalla Route 66 che da Chicago giunge sino a Santa Monica. Un’alternativa può essere la California spingendosi da San Francisco sino a San Diego fermandosi al parco di Yosemite e poi via a Santa Barbara e a Los Angeles ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Se voi e la vostra metà non siete tipi da viaggi difatti di lunghe ore sdraiati al sole ascoltando il rumore del mare vi consigliamo di rivolgervi ad un’agenzia di viaggi come la Travel Design a Roma che organizzerà per voi un belon thein totale libertà. Vediamo quali sono leper questo tipo di luna di miele. Stati Uniti d’America La prima meta on theche vi consigliamo sono gli Stati Uniti d’America. Che con un territorio così vasto lasciano ampia scelta alle. Il tour per eccellenza è rappresentato dalla Route 66 che da Chicago giunge sino a Santa Monica. Un’alternativa può essere la California spingendosi da San Francisco sino a San Diego fermandosi al parco di Yosemite e poi via a Santa Barbara e a Los Angeles ...

simoniviaggi : Per il tuo viaggio di nozze: LUNA DI MIELE IN PARADISO! Chiamaci 0521228311 #simoniviaggi #viaggidinozze… - wannabebaol : @RobertoRedSox @RedSox @Cubs @whitesox Ci sono stato qualche giorno, in viaggio di nozze, e me ne sono innamorato - latitudes_life : Italia: la meta ideale per il viaggio di nozze - Sole63951735 : RT @Fede_Dreamer_: Gianni ti dò un suggerimento per il viaggio di nozze: Maldive. #DayDreamerPrimeTime - Piaascione94 : RT @Fede_Dreamer_: Gianni ti dò un suggerimento per il viaggio di nozze: Maldive. #DayDreamerPrimeTime -