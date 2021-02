Una fiamma italiana per Neymar? L’indiscrezione rilanciata anche dai tabloid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chiara Nasti è la nuova fiamma dell’attaccante del Paris Saint Germain, ex asso del Barcellona? Potrebbe sembraer così a giudicare dai suoi movimenti su Instagram: Neymar sta tentanto in tutti i modi di approcciare la modella di Armani. La vita sentimentale di Neymar Neymar ha fatto molto parlare di sé non solo per essere l’attaccante del Paris Saint Germain ed essere stato una punta di diamante del Barcellona, ma anche per la sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con la modella cubano-croata Natalia Barulich e dopo le voci che lo vedevano legato sentimentalmente a Emilia Mernes, adesso sembrerebbe che Neymar sia interessato alla modella di Armani, la 23enne Chiara Nasti. Tanti tentativi A lanciare la notizia è il Corriere dello Sport, dopo i ripetuti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chiara Nasti è la nuovadell’attaccante del Paris Saint Germain, ex asso del Barcellona? Potrebbe sembraer così a giudicare dai suoi movimenti su Instagram:sta tentanto in tutti i modi di approcciare la modella di Armani. La vita sentimentale diha fatto molto parlare di sé non solo per essere l’attaccante del Paris Saint Germain ed essere stato una punta di diamante del Barcellona, maper la sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con la modella cubano-croata Natalia Barulich e dopo le voci che lo vedevano legato sentimentalmente a Emilia Mernes, adesso sembrerebbe chesia interessato alla modella di Armani, la 23enne Chiara Nasti. Tanti tentativi A lanciare la notizia è il Corriere dello Sport, dopo i ripetuti ...

