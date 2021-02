Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura il sia draghi da Berlusconi Zingaretti Salvini si chiude il secondo giro di consultazioni del presidente incaricato Oggi alla camera la sfilata delle parti sociali sulla strada del professore di Fratelli d’Italia ha detto no alla flat Tax dice meloni invece conferma piena apertura anche sul fisco non Aumenta le tasse Chiediamo la pace fiscale volta della Lega anche al Parlamento Europeo con il recovery credito senza condizioni da Berlusconi al ritorno in prima persona alle consultazioni PD non può invece vedi è in tarda serata Arriva anche il colpo di scena sulla sorte del governo lo scontro tra i 5 Stelle e costringe Grillo a rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura che può essere fatale al tentativo dell’ex presidente della BCE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura il sia draghi da Berlusconi Zingaretti Salvini si chiude il secondo giro di consultazioni del presidente incaricato Oggi alla camera la sfilata delle parti sociali sulla strada del professore di Fratelli d’Italia ha detto no alla flat Tax dice meloni invece conferma piena apertura anche sul fisco non Aumenta le tasse Chiediamo la pace fiscale volta della Lega anche al Parlamento Europeo con il recovery credito senza condizioni da Berlusconi al ritorno in prima persona alle consultazioni PD non può invece vedi è in tarda serata Arriva anche il colpo di scena sulla sorte del governo lo scontro tra i 5 Stelle e costringe Grillo a rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura che può essere fatale al tentativo dell’ex presidente della BCE ...

