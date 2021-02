Torre del Greco, riparte la distribuzione dei kit buste per la differenziata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Torre del Greco (Na) – riparte la distribuzione dei kit buste a Torre del Greco. Sarà possibile ritirare i sacchetti presso l’Ecopunto di Palazzo La Salle, dove i volontari osserveranno i seguenti orari: 09:00-12:30 e 15:30-18:00. E’ importante recarsi all’Ecopunto La Salle muniti di mascherina, si raccomanda di attenersi a una distanza di almeno un metro dagli altri utenti e di evitare inutili assembramenti. Per il ritiro del kit è necessario esibire un documento di riconoscimento dell’intestatario dell’utenza Tari o in alternativa una delle ultime bollette. Si ricorda che la fornitura di buste è trimestrale. E’ in programma l’apertura di un altro punto dedicato alla distribuzione. Nei prossimi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) –ladei kitdel. Sarà possibile ritirare i sacchetti presso l’Ecopunto di Palazzo La Salle, dove i volontari osserveranno i seguenti orari: 09:00-12:30 e 15:30-18:00. E’ importante recarsi all’Ecopunto La Salle muniti di mascherina, si raccomanda di attenersi a una distanza di almeno un metro dagli altri utenti e di evitare inutili assembramenti. Per il ritiro del kit è necessario esibire un documento di riconoscimento dell’intestatario dell’utenza Tari o in alternativa una delle ultime bollette. Si ricorda che la fornitura diè trimestrale. E’ in programma l’apertura di un altro punto dedicato alla. Nei prossimi ...

