Titolo V non decolla e rischia la chiusura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si prospettano tempi duri per Titolo V. Il programma di approfondimento di Rai 3 partito nell’ottobre del 2020 per occuparsi di temi di politica, economia e società legati particolarmente al Sud, non è mai riuscito a decollare in termini di ascolti televisivi. I numeri Auditel confermano il trend negativo: l’ultima puntata andata in onda si è fermata a circa 640.000 spettatori per uno share del 2,7%. Un risultato che rappresenta una sonora sconfitta rispetto al rivale Quarto Grado di Rete 4 che è arrivato a quota 1.188.000 telespettatori con uno share del 5,9%. A questo punto non si esclude che Titolo V, condotto da Francesca Romana Elisei (da Napoli) e Roberto Vicaretti (da Milano) possa essere accantonato prima del previsto. La Rai infatti starebbe valutando la chiusura della trasmissione di Rai 3, giacché è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si prospettano tempi duri perV. Il programma di approfondimento di Rai 3 partito nell’ottobre del 2020 per occuparsi di temi di politica, economia e società legati particolarmente al Sud, non è mai riuscito are in termini di ascolti televisivi. I numeri Auditel confermano il trend negativo: l’ultima puntata andata in onda si è fermata a circa 640.000 spettatori per uno share del 2,7%. Un risultato che rappresenta una sonora sconfitta rispetto al rivale Quarto Grado di Rete 4 che è arrivato a quota 1.188.000 telespettatori con uno share del 5,9%. A questo punto non si esclude cheV, condotto da Francesca Romana Elisei (da Napoli) e Roberto Vicaretti (da Milano) possa essere accantonato prima del previsto. La Rai infatti starebbe valutando ladella trasmissione di Rai 3, giacché è ...

