Storici | è morto Cyril Mango uno dei massimi studiosi della civiltà bizantina

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Londra, 10 feb. – (Adnkronos) – Lo storico britannicoAlexander, uno dei, èall’età di 92 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato dalla Society for the Promotion Byzantine Studies di Londra. Era nato a Istanbul il 14 aprile 1928 da una ricca famiglia anglo-russa e amava così tanto la storia dell’antica Bisanzio da farne l’oggettosua vita accademica e dei suoi studi.è stato professore al King’s College dell’Università di Londra e all’Università di Oxford insegnando lingua e letteraturae greco moderno. Tra i suoi libri in italiano spicca l’opera di sintesi “La...

Londra, 10 feb. - (Adnkronos) - Lo storico britannico Cyril Alexander Mango, uno dei massimi studiosi della civiltà bizantina, è morto all'età di 92 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla ...