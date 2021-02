Sanremo 2021, Bugo ci riprova con “E invece sì” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Conosciamo tutti l’esperienza passata di Bugo al Festival di Sanremo dello scorso anno. Quest’anno ha deciso di riprovarci portando la sua nuova canzone “E invece sì”, senza collaborare con nessuno Fonte instagram (@b u g o)Bugo torna al Festival di Sanremo, questa volta da solo, senza collaborare con altri artisti. Il cantante porterà sul palco dell’Ariston la sua nuova canzone “E invece sì”, che pare abbia letteralmente conquistato il direttore artistico del Festival, Amadeus. L’artista ha lasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha spiegato da dove nasce la decisione di recarsi all’Ariston ancora una volta, nonostante l’episodio spiacevole dello scorso anno. LEGGI ANCHE >>> Bugo torna a parlare di Morgan col ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Conosciamo tutti l’esperienza passata dial Festival didello scorso anno. Quest’anno ha deciso dirci portando la sua nuova canzone “Esì”, senza collaborare con nessuno Fonte instagram (@b u g o)torna al Festival di, questa volta da solo, senza collaborare con altri artisti. Il cantante porterà sul palco dell’Ariston la sua nuova canzone “Esì”, che pare abbia letteralmente conquistato il direttore artistico del Festival, Amadeus. L’artista ha lasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha spiegato da dove nasce la decisione di recarsi all’Ariston ancora una volta, nonostante l’episodio spiacevole dello scorso anno. LEGGI ANCHE >>>torna a parlare di Morgan col ...

