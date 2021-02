Salvini ultrà europeista vota sì al Recovery (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Siamo nella Ue per cambiare regole che lo stesso Draghi reputa non adatte ai tempi. Sull'immigrazione chiediamo politiche comuni" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Siamo nella Ue per cambiare regole che lo stesso Draghi reputa non adatte ai tempi. Sull'immigrazione chiediamo politiche comuni"

AndreaScanzati : - Salvini neo europeista, crede di mettere mano ai 209 mld del Recovery. - M5s ultrà europeista, pensa di dettare l… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @NinoGalloni Non ti sfiora neanche per un istante il pensiero che l'ultra-79enne PdR abbia fatto una mossa totalmente impr… - Fragment_84 : @NinoGalloni Non ti sfiora neanche per un istante il pensiero che l'ultra-79enne PdR abbia fatto una mossa totalmen… - fabioboss_g : RT @pirata_21: Vaccini, #Salvini proporrà a #Draghi il modello #Lombardia. Aspettare che gli ultra 80enni muoiano. #GovernoDraghi - paoloparenti9 : RT @paoloparenti9: @maxligart Tranquillo basta chiedere!! Salvini coglione mentre era ministro e ultrà milanista spacciatore e in affari co… -

"Siamo nella Ue per cambiare regole che lo stesso Draghi reputa non adatte ai tempi. Sull'immigrazione chiediamo politiche comuni"

Recovery fund, il regolamento ai voti del Parlamento Ue. La Lega annuncia il suo sì: 'Noi a favore per dare concretezza a fase nuova'

Non è ancora chiaro se a questo punto Salvini deciderà di abbandonare i colleghi e magari tentare di confluire nel Ppe. Quel che è certo, però, è che le tensioni interne sono fortissime. Nelle scorse ...

Non è ancora chiaro se a questo punto Salvini deciderà di abbandonare i colleghi e magari tentare di confluire nel Ppe. Quel che è certo, però, è che le tensioni interne sono fortissime. Nelle scorse ...