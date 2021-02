Reja: «Quando è al completo l’Atalanta è perfetta. Napoli, sarà dura» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Edy Reja, ex allenatore di Napoli e Atalanta, ha così parlato a la Gazzetta dello Sport della sfida di Coppa Italia in programma questa sera Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Edy Reja, ex allenatore di Napoli e Atalanta, ha così parlato della sfida di Coppa Italia in programma questa sera: «Per il Napoli sarà dura se l’Atalanta starà bene fisicamente. La squadra di Gasperini è un bel vedere, offre uno spettacolo sempre piacevole. Quando gira bene, mi dà l’idea di un meccanismo perfetto. Anche in Europa è riuscita a tenere testa ad avversarie di grande livello come il Liverpool. Il Napoli, però, ha giocatori che possono mettere in difficoltà la Dea nelle ripartenze». ATALANTA – «Quando è al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Edy, ex allenatore die Atalanta, ha così parlato a la Gazzetta dello Sport della sfida di Coppa Italia in programma questa sera Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Edy, ex allenatore die Atalanta, ha così parlato della sfida di Coppa Italia in programma questa sera: «Per ilsestarà bene fisicamente. La squadra di Gasperini è un bel vedere, offre uno spettacolo sempre piacevole.gira bene, mi dà l’idea di un meccanismo perfetto. Anche in Europa è riuscita a tenere testa ad avversarie di grande livello come il Liverpool. Il, però, ha giocatori che possono mettere in difficoltà la Dea nelle ripartenze». ATALANTA – «è al ...

