Real Madrid, la difesa perde i pezzi: si ferma anche Marcelo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si complica il cammino del Real Madrid. Dopo l’operazione di Sergio Ramos, che terrà fuori il capitano per diverse settimane, è arrivata poco fa la notizia che anche Marcelo dovrà rimanere lontano dai campi. Non una buona notizia sia per la difesa, che sta perdendo i suoi punti cardine, sia in vista dell’avvicinamento alla partita contro l’Atalanta in Champions League. Questo il comunicato del club madrileno: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Marcelo dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro. In attesa di ulteriori novità”. Parte médico de Marcelo.#RealMadrid — Real Madrid ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si complica il cammino del. Dopo l’operazione di Sergio Ramos, che terrà fuori il capitano per diverse settimane, è arrivata poco fa la notizia chedovrà rimanere lontano dai campi. Non una buona notizia sia per la, che stando i suoi punti cardine, sia in vista dell’avvicinamento alla partita contro l’Atalanta in Champions League. Questo il comunicato del club madrileno: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatoredai Servizi Medici del, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro. In attesa di ulteriori novità”. Parte médico de.#...

miguelitocope : Once del Real Madrid @tjcope : Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo (c); Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Benzema y Vinicius. - sportli26181512 : Marcelo salta Atalanta-Real Madrid: l'infortunio è grave: Non ci sarà il brasiliano e la lista degli infortunati di… - Marco15621994 : @Alefarris83 @ZZiliani Ma la Juventus dell’Ajax era a fine ciclo Allegri, per questo ha perso. Le squadre di Allegr… - laziopress : L’ex arbitro Clattenburg: “Michael Oliver dovette lasciare la sua casa dopo Juventus-Real Madrid”… - LALAZIOMIA : L’ex arbitro Clattenburg: “Oliver dovette lasciare la sua casa dopo Juventus-Real Madrid” -