Peter Neumair e Laura Perselli | sono morti in momenti diversi?

Mentre continuano le ricerche nell'Adige del corpo di Peter Neumair,in giornata è attesa la decisione del tribunale del riesame che si deve esprimere sulla richiesta della difesa di annullare l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa, che si trova in carcere a Bolzano con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il Corriere oggi racconta che dalla ricostruzione degli inquirenti emergerebbe un nuovo dettaglio. Peter Neumair e Laura Perselli non sarebbero stati uccisi nello stesso momento: Peter Neumair e Laura Perselli uccisi in tempi diversi. La ricostruzione degli inquirenti segue la logica ma, soprattutto, ...

