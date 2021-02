Neymar e Chiara Nasti, nuova coppia del pallone? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Come calciatore Neymar è una leggenda, ma anche come playboy ha una discreta fama. Il suo fisico atletico, lo sguardo malizioso e il sorriso malandrino hanno fatto perdere la testa a innumerevoli donne. Ma stavolta è lui ad essere capitolato difronte alle curve pericolose di Chiara Nasti. Il settimanale Chi racconta di come abbia iniziato un pressing serrato a base di cuori social. Riuscirà alla fine a fare gol nel cuore della bella influencer? Neymar ama fare la bella vita e non lo nasconde. Ha avuto una lunga storia d’amore con la modella brasiliana Bruna Marquezine e i suoi flirt, veri o presunti, non si contano. Ama la moda, il lusso sfrenato e non si tira certo indietro se c’è da divertirsi. La sua fama da festaiolo non gli da fastidio: “A chi non piacciono i party? A tutti piace divertirsi, uscire con i propri ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Come calciatoreè una leggenda, ma anche come playboy ha una discreta fama. Il suo fisico atletico, lo sguardo malizioso e il sorriso malandrino hanno fatto perdere la testa a innumerevoli donne. Ma stavolta è lui ad essere capitolato difronte alle curve pericolose di. Il settimanale Chi racconta di come abbia iniziato un pressing serrato a base di cuori social. Riuscirà alla fine a fare gol nel cuore della bella influencer?ama fare la bella vita e non lo nasconde. Ha avuto una lunga storia d’amore con la modella brasiliana Bruna Marquezine e i suoi flirt, veri o presunti, non si contano. Ama la moda, il lusso sfrenato e non si tira certo indietro se c’è da divertirsi. La sua fama da festaiolo non gli da fastidio: “A chi non piacciono i party? A tutti piace divertirsi, uscire con i propri ...

