Milan, Gazidis: “Mi sento milanese. Pioli un uomo molto intelligente” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivan Gazidis si sente “Milanese“, oltre che un “Milanista”. Non nasconde la soddisfazione l’amministratore delegato del club rossonero, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, sul momento della squadra. L’ex dirigente parla in italiano e si sofferma su obiettivi e speranze: “Sono arrivato qui perché ho un sogno”, dice in una clip mandata in onda da Sky come anticipazione dell’intervista che andrà in onda questa sera alle 23. Poi ancora: “Il nostro è un lavoro di squadra, ma voglio far parte del ritorno in alto del Milan. Siamo un club moderno, progressista, ma noi siamo all’inizio del percorso, non alla fine”. E su Pioli: “E’ un uomo molto intelligente”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ivansi sente “ese“, oltre che un “ista”. Non nasconde la soddisfazione l’amministratore delegato del club rossonero, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, sul momento della squadra. L’ex dirigente parla in italiano e si sofferma su obiettivi e speranze: “Sono arrivato qui perché ho un sogno”, dice in una clip mandata in onda da Sky come anticipazione dell’intervista che andrà in onda questa sera alle 23. Poi ancora: “Il nostro è un lavoro di squadra, ma voglio far parte del ritorno in alto del. Siamo un club moderno, progressista, ma noi siamo all’inizio del percorso, non alla fine”. E su: “E’ un”. SportFace.

AntoVitiello : #Gazidis: 'Mi sento milanese, ho un sogno per il club: voglio far parte del ritorno del #Milan in alto, con un Mila… - jaccRossonero : RT @AntoVitiello: #Gazidis: 'Mi sento milanese, ho un sogno per il club: voglio far parte del ritorno del #Milan in alto, con un Milan mode… - RaiSport : ? #Milan, #Gazidis: 'Vogliamo riportare il club in alto' L'ad #rossonero: 'Il nostro è un club moderno, progressist… - MilanPress_it : Ecco un'anticipazione presa da una lunga intervista concessa dall'AD Gazidis a Sky Sport. L'intervista integrale ve… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, parla #Gazidis: '#Ibrahimovic? E' l'eccezione a tutte le regole, sempre' -