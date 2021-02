Meteo Roma: previsioni per giovedì 10 febbraio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +6°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 10 febbraio Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; cieli poco nuvolosi in serata sempre con tempo asciutto. Deboli nevicate in Appennino oltre i 900 metri. Meteo Italia: previsioni per giovedì 10 febbraio Al Nord: Al mattino cieli sereni al nord-ovest, variabilità asciutta al nord-est ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio ancora tempo generalmente stabile con addensamenti sparsi. In serata nuvolosità in generale aumento con fenomeni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.Lazio:per10Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; cieli poco nuvolosi in serata sempre con tempo asciutto. Deboli nevicate in Appennino oltre i 900 metri.Italia:per10Al Nord: Al mattino cieli sereni al nord-ovest, variabilità asciutta al nord-est ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio ancora tempo generalmente stabile con addensamenti sparsi. In serata nuvolosità in generale aumento con fenomeni ...

