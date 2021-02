Massimo Cannoletta dimentica Insinna | l’ex campione nel pomeriggio Rai

Leggi su chenews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dell’Eredità ha uno spazio tutto suo neldi Rai Uno: ecco dove potete vederlo. foto facebookPer chi pensava che anche lui come molti in passato sarebbe stata una meteora si sbagliava di grosso,dell’Eredità che ha tenuto lo scettro della trasmissione di Rai Uno per diversi mesi, torna in tv. Ebbene si stiamo parlando proprio di lui, il giovane che ha conquistato davvero tutti, non solo i telespettatori a casa che lo hanno seguito per tutte le puntate, ma anche il padrone di casa Flavioche si è mostrato molto dispiaciuto il giorno del suo ritiro. Oggi, però per lui inizia una nuova avventura entusiasmante che lo ...