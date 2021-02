M5s, Conte: 'Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Se fossi iscritto alla piattaforma Rousseau voterei sì'. Lo ha detto il premier uscente Giuseppe Conte, riferendosi alla possibilità, al momento rimandata, che il Movimento 5 Stelle chieda ai propri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Sealla piattaformasì'. Lo ha detto il premier uscente Giuseppe, riferendosi alla possibilità, al momento rimandata, che il Movimento 5 Stelle chieda ai propri ...

M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - borghi_claudio : @gianfrancazorz1 @Antonel86499701 Quello era l'asse della sottomissione dell'Italia in UE. Non per niente a dire se… - LegaSalvini : IN FRANTUMI LA MAGGIORANZA DI CONTE. GOVERNO DRAGHI, SI: “SE C’È SALVINI NON CI SIAMO NOI”. COSÌ L’ASSE PD-M5S-LEU… - LUIGIVACCARO5 : Governo: M5s, 'Voto su Rousseau nelle prossime ore'. Conte: 'Se fossi iscritto alla piattaforma, voterei sì a Dragh… - ilbarone1967 : RT @BelpietroTweet: Da caso politico, il premier uscente è diventato un caso umano. Voleva la guida del M5s ma Di Maio gli fa muro; gli han… -