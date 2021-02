L’Ungheria di Orban chiude l’ultima radio indipendente, non possiamo tollerarlo. Scrive Sensi (Pd) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A mezzanotte di domenica prossima, Klubradio, l’ultima radio indipendente di Ungheria, cesserà le sue trasmissioni. Un tribunale di Budapest ha confermato la decisione presa dall’autorità nazionale dei media – organismo la cui indipendenza e terzietà è stata messa in discussione sin dalla sua nascita nel 2010 – di revocare la licenza di trasmissione della radio. Il pretesto è quello della violazione da parte della emittente della legge sulla registrazione delle radio; violazione che, di solito, comporta soltanto una multa, ma che nel caso di Klubradio porterà di fatto al bavaglio. Atto finale di una lunga serie di intimidazioni a questa voce libera, da sempre critica verso il governo: la limitazione delle trasmissioni alla sola area di Budapest, un primo stop mesi fa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A mezzanotte di domenica prossima, Klubdi Ungheria, cesserà le sue trasmissioni. Un tribunale di Budapest ha confermato la decisione presa dall’autorità nazionale dei media – organismo la cui indipendenza e terzietà è stata messa in discussione sin dalla sua nascita nel 2010 – di revocare la licenza di trasmissione della. Il pretesto è quello della violazione da parte della emittente della legge sulla registrazione delle; violazione che, di solito, comporta soltanto una multa, ma che nel caso di Klubporterà di fatto al bavaglio. Atto finale di una lunga serie di intimidazioni a questa voce libera, da sempre critica verso il governo: la limitazione delle trasmissioni alla sola area di Budapest, un primo stop mesi fa ...

Fiippo27 : RT @MassimoUngaro: Quousque tandem? Continua la repressione in #Ungheria. Il Tribunale di Budapest ha revocato la licenza all’emittente Klu… - DeVerdinis : RT @SerglocSergio: In #Ungheria un altro passo verso la dittatura: #Orban ha fatto chiudere l'ultima radio indipendente - danieledv79 : RT @MassimoUngaro: Quousque tandem? Continua la repressione in #Ungheria. Il Tribunale di Budapest ha revocato la licenza all’emittente Klu… - giorgiana71 : RT @SerglocSergio: In #Ungheria un altro passo verso la dittatura: #Orban ha fatto chiudere l'ultima radio indipendente - SacchiGg : RT @SerglocSergio: In #Ungheria un altro passo verso la dittatura: #Orban ha fatto chiudere l'ultima radio indipendente -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ungheria Orban Recovery Fund, Ungheria e Polonia mettono il veto al bilancio Ue Corriere della Sera