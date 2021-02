Luca Di Giuseppe chiude al governo “Mai con Draghi, Renzi e Salvini” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Davide Gatto Tempo di grandi discussioni all’interno del Movimento 5 Stelle, che, pur essendo stata vittima di questa crisi di governo attraverso la perdita di Giuseppe Conte Premier che era il considerato il garante pentastellato, il movimento si spacca sulla figura di Mario Draghi, degno rappresentante di quell’establishment, di quel sistema finanziario che il Movimento ha sempre detto di voler combattere. In Attesa di conoscere i risultati su Rousseau che determineranno un indirizzo per il Movimento 5 Stelle alla consultazione, abbiamo intervistato Luca di Giuseppe, facilitatore regionale, che fino dall’inizio si è detto per il “no” all’esecutivo marcato Supermario. È oramai consuetudine che prima del voto si delineino gli schieramenti attraverso i social media e i media tradizionali. L’articolo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Davide Gatto Tempo di grandi discussioni all’interno del Movimento 5 Stelle, che, pur essendo stata vittima di questa crisi diattraverso la perdita diConte Premier che era il considerato il garante pentastellato, il movimento si spacca sulla figura di Mario, degno rappresentante di quell’establishment, di quel sistema finanziario che il Movimento ha sempre detto di voler combattere. In Attesa di conoscere i risultati su Rousseau che determineranno un indirizzo per il Movimento 5 Stelle alla consultazione, abbiamo intervistatodi, facilitatore regionale, che fino dall’inizio si è detto per il “no” all’esecutivo marcato Supermario. È oramai consuetudine che prima del voto si delineino gli schieramenti attraverso i social media e i media tradizionali. L’articolo ...

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Luca Di Giuseppe (militante M5S): 'Come si sta formando il governo in queste ore secondo noi non è il modo più giu… - La7tv : #lariachetira Luca Di Giuseppe (militante M5S): 'Come si sta formando il governo in queste ore secondo noi non è il… - carlorizzo7 : @Gazzetta_it @Inter Articolo di Luca Taidelli e Giuseppe Marotta - RM_marco01 : @giuseppe_masala @luca_vota Le teorie farlocche di Rinaldi sono destituite di ogni fondamento. Come i Brexiteers st… - giuseppe_masala : @RM_marco01 @luca_vota No, non è così. Alzate un attimo lo sguardo e non limitatevi a fare ragionamenti da bottegai. -