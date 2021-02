LIVE Errani-Venus Williams 5-1, Australian Open in DIRETTA: si riprende dopo un lungo MTO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Errani! Pare essere sempre più in difficoltà Williams. Brava Sara a farla scambiare e a metterla sulla lotta in questo primo parziale. 15-30 Prova a chiudere con il dritto Williams ma affossa in rete. 15-15 Se ne va la risposta di Errani. Zoppica Venus. Si riparte dal 5-1 Errani 0-15 e servizio Williams. 7.14 Si è riallacciata la scarpa destra Venus Williams, ma la fisioterapista adesso sta fasciando anche il ginocchio sinistro: altri problemi per la 40enne statunitense. 7.12 Il gioco ormai è interrotto da circa un quarto d’ora. Ampiamente sforati i tre minuti previsti per l’MTO. 7.09 Sconsolata Venus Williams in panchina. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-1! Pare essere sempre più in difficoltà. Brava Sara a farla scambiare e a metterla sulla lotta in questo primo parziale. 15-30 Prova a chiudere con il drittoma affossa in rete. 15-15 Se ne va la risposta di. Zoppica. Si riparte dal 5-10-15 e servizio. 7.14 Si è riallacciata la scarpa destra, ma la fisioterapista adesso sta fasciando anche il ginocchio sinistro: altri problemi per la 40enne statunitense. 7.12 Il gioco ormai è interrotto da circa un quarto d’ora. Ampiamente sforati i tre minuti previsti per l’MTO. 7.09 Sconsolatain panchina. ...

