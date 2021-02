Lite Agnelli-Conte, la ricostruzione dell’Inter: pesanti offese nei confronti dell’allenatore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovi aggiornamenti sulla Lite tra Andrea Agnelli ed Antonio Conte, è arrivata la ricostruzione anche del club nerazzurro. L’episodio si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto il passaggio in finale della squadra di Andrea Pirlo. Il match è stato caratterizzato anche da momenti di altissima tensione, in particolar modo nel mirino è finito il gesto del dito medio dell’allenatore nerazzurro e lo sfogo al fischio finale del presidente bianconero. La ricostruzione della Juventus è stata chiara, sono stati messi in evidenza insulti e gesti. La Lite Conte-Agnelli, attesa per le decisioni del giudice sportivo: cosa rischiano Lite ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nuovi aggiornamenti sullatra Andreaed Antonio, è arrivata laanche del club nerazzurro. L’episodio si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto il passaggio in finale della squadra di Andrea Pirlo. Il match è stato caratterizzato anche da momenti di altissima tensione, in particolar modo nel mirino è finito il gesto del dito medionerazzurro e lo sfogo al fischio finale del presidente bianconero. Ladella Juventus è stata chiara, sono stati messi in evidenza insulti e gesti. La, attesa per le decisioni del giudice sportivo: cosa rischiano...

