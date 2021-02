La lettera segreta di Conte a Draghi: da satira a bufala (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è una “lettera segreta di Conte a Draghi” che sta circolando sui social, nata come satira ma sfuggita di mano per i suoi Contenuti sensazionalistici e dunque downgradata a bufala nel giro di poche ore. La fonte è il post di un giornalista. Nella sua bacheca, infatti, il giornalista ha pubblicato il testo – un lungo scritto – di un improbabile messaggio lasciato da Giuseppe Conte a Mario Draghi in cui il primo offre delle direttive al secondo, il tutto secondo un documento segreto. Come molti sanno, in America vige la tradizione secondo la quale il presidente uscente lascia sempre una letterina di benvenuto nello studio ovale per il nuovo presidente che sta per insediarsi. Anche da noi, a quanto pare, questa bella abitudine sta ... Leggi su bufale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è una “di” che sta circolando sui social, nata comema sfuggita di mano per i suoinuti sensazionalistici e dunque downgradata anel giro di poche ore. La fonte è il post di un giornalista. Nella sua bacheca, infatti, il giornalista ha pubblicato il testo – un lungo scritto – di un improbabile messaggio lasciato da Giuseppea Marioin cui il primo offre delle direttive al secondo, il tutto secondo un documento segreto. Come molti sanno, in America vige la tradizione secondo la quale il presidente uscente lascia sempre una letterina di benvenuto nello studio ovale per il nuovo presidente che sta per insediarsi. Anche da noi, a quanto pare, questa bella abitudine sta ...

Da quando Mario Draghi ha accettato l'incarico da Mattarella per la formazione di un nuovo governo, si sono rincorse le speculazioni intorno alle prese di posizione dei singoli partiti.

