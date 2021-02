La finta difesa della libertà di espressione usata per silenziare internet (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vladimir Putin is flying to Japan to partcipate the G20 Osaka Summit end expected to meeet U.S.President Donald Trump this week. Photo by Mikhail Svetlov/Getty ImagesQuando democrazie illiberali come Russia, Ungheria e Polonia approfittano degli avvenimenti statunitensi per promuovere le loro personalissime misure “in favore della libertà di internet” significa che qualcosa sta andando per il verso sbagliato. Vladimir Putin, Viktor Orban e gli ultraconservatori di Diritto e Giustizia, il partito di governo in Polonia, si sono improvvisamente scoperti difensori della libertà di opinione e si stanno spendendo per difenderla anche sui social network? La risposta è ovviamente negativa e l’idea di “libertà” che si registra in queste nazioni (due delle quali, ricordiamolo, fanno parte ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vladimir Putin is flying to Japan to partcipate the G20 Osaka Summit end expected to meeet U.S.President Donald Trump this week. Photo by Mikhail Svetlov/Getty ImagesQuando democrazie illiberali come Russia, Ungheria e Polonia approfittano degli avvenimenti statunitensi per promuovere le loro personalissime misure “in favoredi” significa che qualcosa sta andando per il verso sbagliato. Vladimir Putin, Viktor Orban e gli ultraconservatori di Diritto e Giustizia, il partito di governo in Polonia, si sono improvvisamente scoperti difensoridi opinione e si stanno spendendo per difenderla anche sui social network? La risposta è ovviamente negativa e l’idea di “” che si registra in queste nazioni (due delle quali, ricordiamolo, fanno parte ...

