Jurassic World | Dominion | per Sam Neill è un incrocio tra un campeggio estivo e una rehab

Sam Neill ha parlato delle condizioni sul set di Jurassic World: Dominion che hanno contribuito all'unione del cast costringendo gli attori a passare molto tempo insieme. La star Sam Neill ha descritto l'esperienza sul set di Jurassic World: Dominion "un incrocio tra un campeggio estivo e una rehab". L'attore neozelandese sembra essersi divertito un sacco a tornare nei panni del Dottor Alan Grant affiancando i colleghi Laura Dern e Jeff Goldblum. Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, Sam Neill sembra aver beneficiato dell'esperienza sul set di Jurassic World: Dominion tanto da dichiarare a Yahoo!

