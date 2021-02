I dubbi di M5s sulla strada di Draghi. Grillo rinvia il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Il salto più spericolato della sua storia, la partecipazione a un governo presieduto dall'ex simbolo del potere delle banche, insieme a Renzi e Salvini, il Movimento 5 stelle lo farà senza fretta. A invitare alla calma, cosa insolita, è Beppe Grillo che sulla sua pagina Facebook pubblica a tarda sera un video di sei minuti in cui in sostanza chiede di mettere la sicura al voto su Rousseau che era previsto per oggi per decidere se dare disco verde o meno al tentativo Draghi. Grillo scende in campo per fermare militanti e parlamentari malpancisti e invitarli a riflettere: "Aspettiamo un attimo", è la linea. Aspettiamo, ascoltiamo, dice Grillo che però tratteggia uno scenario tutt'altro che negativo. Il Garante M5s definisce il presidente del Consiglio incaricato ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Il salto più spericolato della sua storia, la partecipazione a un governo presieduto dall'ex simbolo del potere delle banche, insieme a Renzi e Salvini, il Movimento 5 stelle lo farà senza fretta. A invitare alla calma, cosa insolita, è Beppechesua pagina Facebook pubblica a tarda sera un video di sei minuti in cui in sostanza chiede di mettere la sicura alsuche era previsto per oggi per decidere se dare disco verde o meno al tentativoscende in campo per fermare militanti e parlamentari malpancisti e invitarli a riflettere: "Aspettiamo un attimo", è la linea. Aspettiamo, ascoltiamo, diceche però tratteggia uno scenario tutt'altro che negativo. Il Garante M5s definisce il presidente del Consiglio incaricato ...

