Governo Draghi, ecco il quesito su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Slitta a domani, 12 febbraio, il voto M5S su Rousseau su un eventuale supporto al Governo Draghi. La votazione avrà luogo dalle 10 alle 18. "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un Governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". Questo il quesito che verrà sottoposto agli iscritti M5S nella votazione domani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

