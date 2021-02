‘Gf Vip 5’, il fratello di Dayane Mello spiega perché la modella ha fatto bene a restare nella Casa dopo la scomparsa di Lucas (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Credo fossero le 3 e 16 minuti di notte. Stavo dormendo. Ricordo l’orario perché hanno bussato violentemente alla mia porta e appena ho aperto gli occhi, ho visto l’orario. Mi è rimasto impresso. Ho aperto la porta e c’erano due amici miei e di mio fratello Lucas. Le loro facce erano scavate, rigate dalle lacrime. Immediatamente ho pensato che fosse successo qualcosa a papà. Loro mi hanno guardato e con un filo di voce mi hanno detto: ‘Lucas è morto’. Ho sentito il crollo e il mio cuore si è spezzato“. Sono parole strazianti quelle con cui Juliano Mello, fratello maggiore di Dayane, racconta la terribile tragedia che ha colpito la famiglia nelle ultime settimane con la scomparsa del giovanissimo Lucas, di soli 26 anni. Intervistato ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Credo fossero le 3 e 16 minuti di notte. Stavo dormendo. Ricordo l’orariohanno bussato violentemente alla mia porta e appena ho aperto gli occhi, ho visto l’orario. Mi è rimasto impresso. Ho aperto la porta e c’erano due amici miei e di mio. Le loro facce erano scavate, rigate dalle lacrime. Immediatamente ho pensato che fosse successo qualcosa a papà. Loro mi hanno guardato e con un filo di voce mi hanno detto: ‘è morto’. Ho sentito il crollo e il mio cuore si è spezzato“. Sono parole strazianti quelle con cui Julianomaggiore di, racconta la terribile tragedia che ha colpito la famiglia nelle ultime settimane con ladel giovanissimo, di soli 26 anni. Intervistato ...

