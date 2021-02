(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la sconfittala Juventus, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria per prepara la gara. In programma domenica 14 febbraio alle ore 12.30 allo stadio Olimpico. Notizie importanti dall’infermeria per Paulo Fonseca, che ha definitivamente recuperato Pedro. Lo spagnolo è rientrato in gruppo e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Udinese-Milan 0-1, allenamento sotto la pioggia per i friulani La Roma pareggiail Cagliari, 2-2 in amichevole in Sardegna Le probabili formazioni di Udinese – Roma, 3^ giornata Serie A Vincono la Roma e il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A Serie A i top e flop della quarta giornata Probabili formazioni Milan – Roma, 5^ giornata Serie A

webmagazine24 : El Shaarawy verso l'esordio contro l'#Udinese - Teleradiostereo : On air @ValentinaCatoni, @AlessioNardo e @_Cotu! El Shaarawy e Pedro verso la convocazione con l'Udinese: possono… - infoitsport : Da Ribery e Zajc a El Shaarawy: sette buone notizie al fanta verso la 22a giornata - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? Da #Ribery e Zajc a El Shaarawy: sette buone notizie al fanta verso la 22a giornata ? - SOSFanta : ? Da #Ribery e Zajc a El Shaarawy: sette buone notizie al fanta verso la 22a giornata ? -

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy verso

ForzaRoma.info

L'obiettivo resta complicato, oggi come ieri, per il numero delle iscritte alla corsal'unica ... E ha benedetto l'arrivo di Pedro ad agosto e di Ela gennaio. Ovviamente ha spinto per la ...L'obiettivo resta complicato, oggi come ieri, per il numero delle iscritte alla corsal'unica ... E ha benedetto l'arrivo di Pedro ad agosto e di Ela gennaio. Ovviamente ha spinto per la ...Fonseca sa bene che il posto Champions non arriverà in regalo a fine stagione. C’è da conquistarlo. L’obiettivo resta complicato, oggi come ieri, per il numero ...– Ottime notizie dal centro sportivo “Astori” questa mattina in vista della gara contro la Sampdoria. Smaltito dunque il problema muscolare che lo aveva messo ko venerdì in occasione del match casalin ...