Didattica digitale | impatti sull’apprendimento Alfieri | “Dobbiamo avere il coraggio di essere innovatori”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Intervento di Suor Anna Monia, de Il Diritto di Apprendere, in audizione in Commissione 7a (Istruzione pubblica e beni culturali) e Commissione 12a (Igiene e Sanità) in Senato in merito allaa distanza e l'impatto che ha avuto sull'apprendimento degli studenti. L'articolo .

editoriaUnicatt : 'Università e #didattica digitale, quale futuro?' è il nuovo episodio di #StrangerBooks il #podcast di… - _ANORC : ??? 17:00- 18:00 Talk: Didattica strumenti e digitale, la fotografia di un paese impreparato Modera: Francesco Fumel… - orizzontescuola : Didattica digitale, Pc portatili in comodato d’uso gratuito per le matricole dell’Università di Catania - AnnaMonia_A : - AnnaMonia_A : -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica digitale

Orizzonte Scuola

Nell'estate 2020, inoltre, è stato inaugurato il nuovissimo planetario, una vera ... attivando anche una proposta virtuale per le scuole e per supportare gli insegnanti nellaa ...In particolare, ByTek lavora sulla data governance, sull'analisi di mercato e della ... del 230% sul tema Mooc, del 300% sullacombinata online - offline e, anche dopo la fase più ...Il progetto offre agli insegnanti del primo e secondo ciclo di istruzione risorse e strumenti strutturati per l'educazione digitale.Definito da Lucas come la "quint'essenza dell'Arte cinematografica", il montaggio (e in generale la post produzione digitale) viene affrontato nel ... Per quanto riguarda la didattica «vogliamo ...