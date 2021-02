Delio Rossi: “I calciatori di oggi sono delle imprese individuali, un allenatore in difficoltà diventa il loro alibi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il tecnico Delio Rossi ha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ho sempre detto che a parità di qualità degli allenatori, c’è chi è più abituato a lavorare con i giovani e chi è più gestore, la differenza la fa sempre la società, soprattutto nei confronti dei giocatori. Dopo la legge Bosman i calciatori sono delle imprese individuali che pensano solo a loro stessi, quando vedono un allenatore in difficoltà diventa un alibi per loro. Un allenatore o lo si conferma con la piena fiducia e lo si manda via. Manderei via un allenatore non quando non arrivano i risultati, ma quando non ha più in mano la squadra”. Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il tecnicoha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ho sempre detto che a parità di qualità degli allenatori, c’è chi è più abituato a lavorare con i giovani e chi è più gestore, la differenza la fa sempre la società, soprattutto nei confronti dei giocatori. Dopo la legge Bosman iche pensano solo astessi, quando vedono uninunper. Uno lo si conferma con la piena fiducia e lo si manda via. Manderei via unnon quando non arrivano i risultati, ma quando non ha più in mano la squadra”. Foto: sito ...

Duttale : @Sport_Mediaset Delio Rossi fu squalificato per due giornate per un dito medio! - sscalcionapoli1 : Delio Rossi: 'Giocatori egoisti, un allenatore in difficoltà è il loro alibi' - Duttale : @RaiSport davvero paragonate le due cose? che poi nella seconda l'iter dovrebbe esser quello di Delio Rossi... - Duttale : @realvarriale Qui due giornate al colpevole del gesto! c'era poco da discutere! - Duttale : @Gazzetta_it @Inter con Delio Rossi si sono preoccupati degli insulti 'presunti'? -