Covid, ultime news. Regioni critiche sul piano vaccini: "Difficile da realizzare". LIVE (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Definite sei categorie per l'accesso ai vaccini nella fase 2. I primi ad essere vaccinati, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti 'estremamente vulnerabili', poi gli over 70. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta AstraZeneca. Riserve delle Regioni: "Difficile da realizzare, mancano le dosi" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Definite sei categorie per l'accesso ainella fase 2. I primi ad essere vaccinati, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti 'estremamente vulnerabili', poi gli over 70. Alle prime 5 categorie andranno ia mRna, alla sesta AstraZeneca. Riserve delle: "da, mancano le dosi"

