Covid, l'Oms divulga i dati raccolti a Wuhan: «Quattro ipotesi sull'origine del virus». Verità in alto mare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora sconosciute le cause che hanno portato all'esplosione mondiale della pandemia da Covid. Si è infatti conclusa la ricerca condotta dal team di esperti dell'Organizzazione... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora sconosciute le cause che hanno portato all'esplosione mondiale della pandemia da. Si è infatti conclusa la ricerca condotta dal team di esperti dell'Organizzazione...

Corriere : L’Oms: «Il Covid-19 ha origine animale, non proviene dal laboratorio di Wuhan» - Corriere : L’Oms: «Il Covid ha origine animale, non proviene dal laboratorio di Wuhan» - SkyTG24 : Covid, Oms: -17% nuovi casi nel mondo in una settimana, è il livello più basso da ottobre - SmorfiaDigitale : Usa: sul Covid Cina non trasparente, vogliamo vedere rapporto Oms - Tgcom24 - MarcoTognini : RT @DOscarLancini: Dopo mesi di insabbiamenti da parte della #Cina, l'OMS è ancora a mani vuote. Chi l'avrebbe mai detto... #covid Tra qua… -