Corruzione ad Anzio e Nettuno | cittadinanze “facili” in cambio di denaro | coinvolti anche due dipendenti comunali

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Emergono ulteriori dettagli sul giro discoperto e sgominato dalla Polizia di Stato che ha vistosia diche di. Ecco allora tutti i dettagli in merito., la “cricca” aveva delle talpe nei Comuni Le indagini condotte dal Commissariato disono state meticolose e laboriose e andavano avanti da circa 5 mesi. E’ stata la squadra investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, a scoprire e a porre fine all’attività del sodalizio criminale. Decisivo, nelle azioni criminose su cui si sono accesi i riflettori delle forze dell’ordine, il ruolo ...

CorriereCitta : Corruzione ad Anzio e Nettuno, cittadinanze “facili” in cambio di denaro: nella “banda” anche due dipendenti comuna… - zazoomblog : Corruzione arrestata una dipendente comunale di Anzio. Indagini anche a Nettuno - #Corruzione #arrestata… - CorriereCitta : Corruzione, arrestata una dipendente comunale di Anzio. Indagini anche a Nettuno - ilClandestinoTW : Corruzione, in manette dipendente dell’Ufficio anagrafe del comune di Anzio -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione Anzio

Il Clandestino Giornale

Nella giornata di oggi, 9 Febbraio, una dipendente dell' Ufficio, Anagrafe di piazza Battisti ad, è stata sottoposta a una misura cautelare emessa dalla Procura di Velletri. A trarre in arresto la dipendente Comunale è stato il personale della Polizia di Stato.Operazione della Polizia di Stato questa mattina presso il Comune di. Gli agenti questa mattina hanno eseguito una misura cautelare, disposta dallaSono sei le persone coinvolte in un'indagine della procura di Velletri sulla creazione di di falsi documenti di cittadinanza italiana concessi ad oltre ...Nella giornata di oggi, 9 Febbraio, una dipendente dell’Ufficio, Anagrafe di piazza Battisti ad Anzio, è stata sottoposta a una misura cautelare emessa dalla Procura di Velletri. A trarre in arresto l ...