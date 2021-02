CorriereCitta : Coronavirus ad Anzio, calano i positivi: ecco i dati aggiornati al 10 febbraio - CorriereCitta : Coronavirus Anzio, calano i positivi: ecco i dati aggiornati al 3 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anzio

InLiberaUscita.it

stata avviata questa mattina presso il padiglione "Faina" dell'ospedale "Riuniti" dila vaccinazione contro ilper gli ultra ottantenni del Distretto sanitario/Nettuno. Le prime 48 dosi sono state somministrate a coloro che avevano prenotato la vaccinazione al ...L'Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi alsono diminuiti a 231 (rispetto ai 327 della settimanaCampagna vaccinale anti covid-19 per gli over 80 nella Asl Roma 6: aggiornamento a oggi, 9 febbraio 2021. Le ultime ...Asl Roma 6: " Si sta procedendo con regolarità. Non si sono registrate né disfunzioni né mancate presentazioni da parte degli anziani prenotati" ...