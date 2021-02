Concorrente del GF Vip perde la testa per Signorini: «Un po’ mi imbarazzo, ma con lui sento queste cose» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo cinque mesi di ‘rapporto a distanza’ col conduttore arrivano le confessioni di uno dei concorrenti di questo GF Vip 5: il fascino di Alfonso Signorini ha colpito qualcuno di loro nella casa. E la seduzione è tale da non poter essere più taciuta. E così, dopo l’ultima diretta di Canale 5, è arrivata la rivelazione della persona interessata. Che non ha nascosto un po’ di imbarazzo per le emozioni provate innanzi al conduttore, dal quale la separa anche una notevole differenza d’età. Il direttore risponderà in qualche modo, nel corso della prossima puntata, a queste affermazioni? Leggi anche >> I guai non finiscono per il GF Vip, chiusura del programma: «Sconcertante quello che è successo» Alfonso Signorini ‘sogno’ di una Concorrente al GF Vip 5: rivelazione inaspettata La confessione arriva ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo cinque mesi di ‘rapporto a distanza’ col conduttore arrivano le confessioni di uno dei concorrenti di questo GF Vip 5: il fascino di Alfonsoha colpito qualcuno di loro nella casa. E la seduzione è tale da non poter essere più taciuta. E così, dopo l’ultima diretta di Canale 5, è arrivata la rivelazione della persona interessata. Che non ha nascosto un po’ diper le emozioni provate innanzi al conduttore, dal quale la separa anche una notevole differenza d’età. Il direttore risponderà in qualche modo, nel corso della prossima puntata, aaffermazioni? Leggi anche >> I guai non finiscono per il GF Vip, chiusura del programma: «Sconcertante quello che è successo» Alfonso‘sogno’ di unaal GF Vip 5: rivelazione inaspettata La confessione arriva ...

ori_the_blind : RT @Giulia36534517: A pochi giorni (finalmente )dalla fine di questo GF è evidente come il concorrente più stratega sia stato MTR: nessuno… - Giulia36534517 : A pochi giorni (finalmente )dalla fine di questo GF è evidente come il concorrente più stratega sia stato MTR: ness… - Alessia25515063 : @Lotus3Patrizia3 Empatia nei confronti di un concorrente del gfvip, anche no ?? sono lì a fare spettacolo e non sono… - ilgiornale : Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconta il suo percorso di co… - Senzanomeconlak : @PersonaDentro È lei la concorrente più criticata è offesa sui social, non ha nememno senso fare paragoni con altri… -