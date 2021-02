Come sta Fausto Gresini? Migliora, ma il quadro clinico resta grave (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dopo essere risultato positivo al Coronavarius sul finire del 2020. Le condizioni del due volte iridato in 125cc e attuale Team Manager nel Motomondiale sono Migliorate nelle ultime settimane, ma il quadro clinico resta grave, dal momento che permane la prognosi riservata. Le parole del dottor Nicola Cilloni, riportate dal comunicato ufficiale della squadra gestita da Gresini, sono chiare: “Fausto Gresini è ancora ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria dovuta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dopo essere risultato positivo al Coronavarius sul finire del 2020. Le condizioni del due volte iridato in 125cc e attuale Team Manager nel Motomondiale sonote nelle ultime settimane, ma il, dal momento che permane la prognosi riservata. Le parole del dottor Nicola Cilloni, riportate dal comunicato ufficiale della squadra gestita da, sono chiare: “è ancora ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore per il perdurare di unainsufficienza respiratoria dovuta ...

