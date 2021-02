"Caro Mario...". Feltri, la lettera a Draghi: "Qua non serve il programma, serve il vaccino" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non c'è nulla di più noioso e di assurdo della politica italiana, e noi cronisti - io per primo e mi do del cretino - ne scriviamo ogni giorno come se la gente si appassionasse al tema, quando invece se ne infischia delle consultazioni, del totoministri, del Mes e del Recovery, sigle e parole di cui non afferra il vero significato. Nelle ultime ore gli addetti ai lavori romani hanno inventato una nuova espressione: parlano di "debito buono" e di "debito cattivo". Non si rendono conto che farsi prestare soldi significa impegnarsi a restituirli, il che non genera di certo allegria. In Italia viceversa assistiamo a festeggiamenti insensati perché l'Europa si è impegnata a fornirci oltre 200 miliardi di euro che per noi costituiranno un passivo che andrà ad aggiungersi a un deficit pubblico già mostruoso. C'è poco da stare sereni. Cerchiamo di capire a cosa serviranno i quattrini che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non c'è nulla di più noioso e di assurdo della politica italiana, e noi cronisti - io per primo e mi do del cretino - ne scriviamo ogni giorno come se la gente si appassionasse al tema, quando invece se ne infischia delle consultazioni, del totoministri, del Mes e del Recovery, sigle e parole di cui non afferra il vero significato. Nelle ultime ore gli addetti ai lavori romani hanno inventato una nuova espressione: parlano di "debito buono" e di "debito cattivo". Non si rendono conto che farsi prestare soldi significa impegnarsi a restituirli, il che non genera di certo allegria. In Italia viceversa assistiamo a festeggiamenti insensati perché l'Europa si è impegnata a fornirci oltre 200 miliardi di euro che per noi costituiranno un passivo che andrà ad aggiungersi a un deficit pubblico già mostruoso. C'è poco da stare sereni. Cerchiamo di capire a cosa serviranno i quattrini che ...

La lettera a Mario Draghi cosi' continua: "E mentre gli insegnanti (sempre loro, questi sfaticati!) ... Eh si', caro signor Draghi! La didattica a distanza ha giocoforza allontanato da se' tutti quegli ...

... Grillo, dichiarando che: andiamo ad ascoltare per cortesia istituzionale e uscendone poi con una fiaschetta di vino e la promessa di un'altra merenda tutti insieme perché in effetti, caro Mario, pur ...

"Draghi può essere effettivamente quello che serve anche per far compiere un'accelerazione alla politica italiana", dice il presidente della Fondazione Symbola ...

Che si traduce in risparmio dopo aver azzerato la posizione debitoria verso l’estero degli anni precedenti, e che rimane inutilizzato. Dal punto di vista della politica economica di ciascuno Stato un ...

