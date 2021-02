Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora 90 minuti, 120 se dovesse terminare ancora una volta a reti bianche, per decidere chi tra Napoli e Atalanta raggiungerà la Juventus nell’atto conclusivo della Coppa Italia. Gennaro Gattuso, per una delle partite più importanti della stagione, si affida al ritrovato Victor Osimhen dal primo minuto, 94 giorni dopo l’ultima presenza da titolare, supportato da Insigne e Lozano. In porta ci sarà Ospina dopo l’ottima prestazione dell’andata. Senza Manolas e Koulibaly spazio a Maksimovic e Rrahmani. Con Hateboer non ancora recuperato e non convocato, e i problemi di Maehle, che nonostante la convocazione ha ancora il fastidio dovuto al taglio al piede, Gasperini punta su Sutalo. In attacco Pessina alle spalle di Luis Muriel e Duvan Zapata. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora 90 minuti, 120 se dovesse terminare ancora una volta a reti bianche, per decidere chi traraggiungerà la Juventus nell’atto conclusivo della Coppa Italia. Gennaro Gattuso, per una delle partite più importanti della stagione, si affida al ritrovato Victor Osimhen dal primo minuto, 94 giorni dopo l’ultima presenza da titolare, supportato da Insigne e Lozano. In porta ci sarà Ospina dopo l’ottima prestazione dell’andata. Senza Manolas e Koulibaly spazio a Maksimovic e Rrahmani. Con Hateboer non ancora recuperato e non convocato, e i problemi di Maehle, che nonostante la convocazione ha ancora il fastidio dovuto al taglio al piede, Gasperini punta su Sutalo. In attacco Pessina alle spalle di Luis Muriel e Duvan Zapata.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; ...

