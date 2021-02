Andrea Zenga, la sorella di Zelletta si prende un bel due di picche: “Esteticamente non è il mio tipo” (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La sorella di Andrea Zelletta ha una cotta per Zenga junior Qualche giorno fa Alessia Zelletta, sorella più piccola del gieffino Andrea Zelletta, attraverso il suo account Instagram ha scritto un messaggio indirizzato ad Andrea Zenga. A distanza di una settimana il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto fare il ruffiano leggendo in diretta il post della giovane: “Raga, ma qualcuno che vada ad urlare fuori la casa del Grande Fratello? tipo Zenga, Zelletta Junior ti aspetta!“. In pratica, si tratta di una vera e propria dichiarazione che gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno colto al volo per suscitare un po’ di gelosia nei confronti di Rosalinda Cannavò. ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladiha una cotta perjunior Qualche giorno fa Alessiapiù piccola del gieffino, attraverso il suo account Instagram ha scritto un messaggio indirizzato ad. A distanza di una settimana il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto fare il ruffiano leggendo in diretta il post della giovane: “Raga, ma qualcuno che vada ad urlare fuori la casa del Grande Fratello?Junior ti aspetta!“. In pratica, si tratta di una vera e propria dichiarazione che gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno colto al volo per suscitare un po’ di gelosia nei confronti di Rosalinda Cannavò. ...

trash_italiano : Ho bisogno di un Andrea Zenga - GrandeFratello : ... ma... stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti... ?? ?? #GFVIP - trash_italiano : Carlotta Dell’Isola appena esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga (di solito non metto considerazioni persona… - peppe844 : #gfivp #tzvip GF Vip, colpo di scena: c'entrano Andrea Zenga e Alessia Zelletta, non l'avremmo mai immaginato - lallancita56 : #gfvip #tzvip #zorzine #viperelle #sodip #Zenga Faccio un appello a tutte/i le fans. Le brasiliane stanno insultan… -