Alla guida con una patente falsa | smascherato durante un controllo

Ha mostrato ai carabinieri una patente estera falsa durante un controllo e questo gli è costato una denuncia. Nei guai un 34enne nato in Albania e residente a Camisano Vicentino. I militari hanno ...

Ha mostrato ai carabinieri una patente estera falsa durante un controllo e questo gli è costato una denuncia. Nei guai un 34enne nato in Albania e residente a Camisano Vicentino. I militari hanno ...

Pomeriggio 5: streaming puntata 10 febbraio 2021 - video Mediaset

A Pomeriggio 5 , oggi, 10 febbraio 2021, Barbara d'Urso si è occupata di notizie di cronaca nera. Spazio alla morte di Peter Neumair e della moglie. La conduttrice si è occupata di liti fra condomini e altri casi di attualità. Nella seconda parte largo al gossip. Francesca Cipriani ha svelato il suo ...

Corso Sardegna, alla guida ubriaco e con in mano una bottiglia di birra: patente ritirata Genova24.it Veicoli elettrici: favorevole il 65% degli automobilisti europei

Secondo quanto emerso dall'indagine LeasePlan, cresce l'interesse per i veicoli elettrici, ma rimane il problema delle strutture di ricarica ...

Elon Musk annuncia: si potranno acquistare le Tesla anche con i Bitcoin

Elon Musk è grande sostenitore dei Bitcoin, tanto da averci investito 1.5 miliardi. Ora potranno essere utilizzati per acquistare le Tesla ...

