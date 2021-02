Al via il concorso Pitch Trailer 2021. Scadenza 31 luglio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) TrailerS FILMFEST 2021 lancia la nuova edizione del concorso Pitch Trailer Hai un’idea di un film da realizzare?Raccontaci il tuo Pitch con un Trailere fai conoscere la tua idea! ISCRIZIONE GRATUITA Scadenza 31 luglio 2021 Nonostante tutto, il Trailers FilmFest c’è ed è più vivo che mai! In epoca di Covid-19, l’organizzazione del festival e la sua direttrice Stefania Bianchi non si sono mai fermati e sono pronti per ripartire, per la XIX edizione, che si terrà, a Milano, dal 13 al 15 ottobre 2021. Nei prossimi mesi verrà comunicato in che modalità si potrà tenere il festival. Primo appuntamento con il festival dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)S FILMFESTlancia la nuova edizione delHai un’idea di un film da realizzare?Raccontaci il tuocon une fai conoscere la tua idea! ISCRIZIONE GRATUITA31Nonostante tutto, ils FilmFest c’è ed è più vivo che mai! In epoca di Covid-19, l’organizzazione del festival e la sua direttrice Stefania Bianchi non si sono mai fermati e sono pronti per ripartire, per la XIX edizione, che si terrà, a Milano, dal 13 al 15 ottobre. Nei prossimi mesi verrà comunicato in che modalità si potrà tenere il festival. Primo appuntamento con il festival dei ...

arman_miriam : Primo Concorso Nazionale di Poesia per la Shoah - intervista a Miriam Ja... - reggiotv : Via libera da parte del Comitato tecnico scientifico alla ripresa del concorso straordinario per l’immissione in… - pelasgo9681 : Jessica Balestra Di Vera TV Intervista Il Nostro Segretario e Vice Presidente Dott. Giuseppe Gabrielli In Merito Al… - DoveSiVaQuestaS : La Pro Loco di San Mango Piemonte (SA) indice il concorso letterario di racconti e poesie d’amore 'Innamorarsi nei… - InterregITASLO : RT @FASIbiz: Al via l'edizione 2021 dei #RegioStars Awards, il concorso che, dal 2008, dà visibilità ai progetti finanziati dai fondi strut… -