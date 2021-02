A caccia di bracconieri (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ uno scatto secco quello che si avverte quando un archetto in legno o una Sep, una micidiale trappola metallica, si stringe alle zampe di un pettirosso o alla gola di un cardellino. Una rumore estraneo alle voci di un bosco, una breve nota che ammutolisce un cinguettio e soffoca un respiro. La morte per migliaia di passeriformi, quando in autunno dal nord Europa scendono in Italia percorrendo le valli prealpine della provincia di Brescia arriva così, in modo silenzioso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ uno scatto secco quello che si avverte quando un archetto in legno o una Sep, una micidiale trappola metallica, si stringe alle zampe di un pettirosso o alla gola di un cardellino. Una rumore estraneo alle voci di un bosco, una breve nota che ammutolisce un cinguettio e soffoca un respiro. La morte per migliaia di passeriformi, quando in autunno dal nord Europa scendono in Italia percorrendo le valli prealpine della provincia di Brescia arriva così, in modo silenzioso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

FVezzari : RT @SeaShepherdIta: La crew di #SeaShepherd è composta da persone di ogni nazionalità e professione! ????? Avete mai visto un avvocato and… - SeaShepherdIta : La crew di #SeaShepherd è composta da persone di ogni nazionalità e professione! ????? Avete mai visto un avvocato… - AnnaNegrotti : RT @WAL_Italia: #WAL Sgominata una banda di bracconieri a cacciare fuori orario con molte irregolarità, due si danno alla fuga, presi. Altr… - chic4dorada : se non sai la differenza tra bracconieri e caccia regolamentata ti consiglio di non parlare - StalkerAnsya : @ehydemetria @anikeatable Ha bloccato anche me solo perché ho commentato un’altra persona, nemmeno lei. Purtroppo n… -