Viky Varga a ruota libera sul compagno Pellè | ecco chi è la bella modella

(Di martedì 9 febbraio 2021) Appena tornato in Italia, Grazianofa già parlare di sè. La giovanissimaungherese,, ospite da Piero Chiambretti a “Tiki Taka“, ha parlato molto della sua relazione con il calciatore, svelando importanti retroscena anche della vita professionale del. La futura moglie dell’attaccante, neo-acquisto del Parma, ha negato, infine, ogni offerta ufficiale della Juventus nel mercato invernale. Nessuna offerta ufficiale della Juve Nella serata di ieri, la giovaneha parlato a lungo, come detto, svelando anche dettagli intimi e privati della relazione con il calciatore. Ha parlato della differenza di età e di un corteggiamento improvviso, lungo e faticoso, durato quattro mesi. La follia più grande di Graziano è stata quella di prendere un volo ...

Con lui ha fatto ritorno in Italia la bellissima modellache va ad allargare il bacino delle wags del nostro campionato. Ospite ieri sera a Tiki Taka , la splendidaha svelato alcuni ...ROMA - Con il ritorno di Graziano Pellè in Italia è arrivata anche la sua fidanzata, nonché futura moglie,. La modella ungherese è apparsa per la prima volta in tv, alla corte di Piero Chiambretti a Tiki Taka. La 25enne ha snocciolato alcuni dettagli della sua relazione con il calciatore, che va ...Viky Varga rivela: "Pellé mi ha corteggiato su Facebook, è stato un colpo di fulmine". Le parole della compagna del giocatore a Tiki Taka ...“Un pensierino alla Juventus? Queste voci di mercato le abbiamo lette sui giornali, ma non è arrivata alcuna vera proposta ufficiale”, ha detto Viky Varga sulle indiscrezioni che volevano Pellé anche ...