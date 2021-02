Verso Atalanta-Real | i Blancos dovranno fare a meno di Sergio Ramos

infoitsport : Atalanta, ripresa verso il Napoli: in tre ancora out -

BERGAMO - Dopo aver osservato una domenica di riposo, l'è tornata al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021 contro il Napoli in programma mercoledì al Gewiss Stadium ...... senza la deviazione di Sirigu, avrebbe comunque proseguito la sua traiettoriala porta pertanto, ai sensi del Regolamento sui gol dubbi, viene attribuita la marcatura al n. 8 dell'".A Bergamo, porta di accesso alla finale di Coppa Italia, gli piacerebbe stupire ancora con effetti speciali come ha fatto mercoledì scorso, quando quella difesa a tre per certi ...Il Corriere dello Sport ci aggiorna su quella che è stata la giornata di lavoro della squadra neroazzurra al centro sportivo di Zingonia. Atalanta-Napoli, le ultimissime da Zingonia: lavoro differenzi ...