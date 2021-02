Vaccini, aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase: priorità ai soggetti più vulnerabili, come obesi e malati oncologici (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Lo prevede l’aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni. Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i Vaccini a mRna, alla sesta quello AstraZeneca. I primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall’età, saranno i soggetti ‘estremamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nelladella campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei“estremamente” per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Lo prevede l’delvaccinazioni. Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno ia mRna, alla sesta quello AstraZeneca. I primi ad essere vaccinati nella2, indipendentemente dall’età, saranno i‘estremamente ...

TgLa7 : ++ Aggiornamento Piano #vaccini: tra priorità obesi ed oncologici. Anche trapiantati d'organo, sindrome di Down e malattie critiche - Noovyis : (Vaccini, aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase: priorità ai soggetti più vulnerabili, come obesi e… - DaniSalvestroni : RT @TgLa7: ++ Aggiornamento Piano #vaccini: tra priorità obesi ed oncologici. Anche trapiantati d'organo, sindrome di Down e malattie criti… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Vaccini, aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase: priorità ai soggetti più vulnerabili, come obesi e mal… - fattoquotidiano : Vaccini, aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase: priorità ai soggetti più vulnerabili, come obesi e… -