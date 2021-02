Tappe | numeri in Senato | il nodo della ricandidatura | si apre il secondo storico processo per impeachment contro Trump

Leggi su open.online

(Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, 9 febbraio, si scrive un pezzo di storia negli Stati Uniti. Per la prima volta un ex presidente dovrà affrontare unper. È passato circa un mese dall’assalto al Campidoglio e Donalddovrà rispondere davanti aldell’accusa di aver incitato l’insurrezione del 6 gennaio in cui sono morte cinque persone. Pochi giorni dopo, nel Campidoglio blindato dall’esercito americano, la Camera dei rappresentanti aveva votato a favore di una messa in stato di accusa dell’allora presidente con il sostegno di una piccola minoranza di repubblicani (10 su 211).che segnano un punto a vantaggio di, visto che per una condanna serve una maggioranza di due-terzi al. Come avviene ilDopo l’accordo ...