Smagliature in gravidanza | a rischio 9 donne su 10 Quando e come prevenirle

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il periodo della gravidanza comporta per le future mamme molti cambiamenti, anche dal punto di vista fisico. Può capitare così che anche il mito della pelle più luminosa e del colorito splendente, lasci in realtà spazio alla comparsa di inestetismi, tra cui le tanto detestate smagliature.

